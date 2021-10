Tollo, non ce l'ha fatta il 25enne di Canosa Sannita finito contro un albero, è morto a causa delle gravi ferite riportate

Il giovane stava percorrendo la provinciale che da Tollo giunge a Canosa Sannita quando in una semicurva ha perso il controllo della sua auto.

Era finito in coma, in prognosi riservata all'ospedale di Pescara dopo un terribile incidente stradale avvenuto la notte scorsa in contrada Santa Lucia a Tollo, ma oggi pomeriggio il suo cuore a smesso di battere. Vittima della tragedia un giovane di origini albanesesi, F.M. 25 anni residente a Canosa Sannita.

Il giovane stava percorrendo la provinciale alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora da chiarire, giunto ad una semicurva, ha perso il controllo dell'auto, ha prima travolto una colonnina del gas schiantandosi subito dopo contro un albero. Il giovane nel violento urto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo rovinosamente in terra. Sul posto i sanitari del 118 che viste le condizioni critiche del giovane lo hanno trasportato in ambulanza d'urgenza all'ospedale di Pescara dove è spirato nel pomeriggio di oggi. Sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente i carabinieri della compagnia di Ortona.