Tir si ribalta e prende fuoco sull’A14: feriti padre e due figli, traffico in tilt

Grave incidente tra Mosciano e Val Vibrata: autoarticolato invade la corsia opposta e si scontra con un multivan. Lungo intervento dei vigili del fuoco, autostrada chiusa per ore

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, sull’autostrada A14, al km 327+800, tra i caselli di Mosciano Sant’Angelo e Val Vibrata, in direzione nord. Un autoarticolato polacco adibito al trasporto di surgelati ha preso fuoco dopo essersi ribaltato sulla carreggiata, a seguito di uno scontro con un multivan Volkswagencon a bordo un padre e i suoi due figli.

Secondo una prima ricostruzione, l’autista del tir ha perso il controllo del mezzo, sfondando il new jersey centrale e invadendo la carreggiata opposta, dove ha travolto l’auto che si trovava in corsia di sorpasso. L’impatto è stato violentissimo: il tir si è ribaltato incendiandosi, mentre il multivan è stato sbalzato per circa 150 metri, finendo contro la barriera laterale e capovolgendosi.

Feriti i tre occupanti del furgone, trasportati d’urgenza all’ospedale di Teramo con l’elisoccorso. Ferito anche l’autista del camion, ricoverato a Nereto.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Teramo, San Benedetto, Ascoli, con autopompe, autobotti e mezzi antincendio, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche la Polizia Autostradale di Città Sant’Angelo e il personale di Autostrade per l’Italia.

L’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per tutta la durata dell’intervento, provocando lunghissime codee disagi alla circolazione. Sono ancora in corso le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.