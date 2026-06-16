Marted 16 Giugno 2026

Cronaca

Terremoto nella notte tra Abruzzo e Lazio, scossa di magnitudo 3.1 nel Parco del Gran Sasso

16/06/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Terremoto nella notte tra Abruzzo e Lazio, scossa di magnitudo 3.1 nel Parco del Gran Sasso

Il sisma registrato alle 4.34 in provincia dell'Aquila. Nessun danno segnalato, ma il movimento tellurico è stato avvertito in diversi comuni dell'area

Lieve scossa di terremoto nella notte al confine tra Abruzzo e Lazio. Alle 4.34 i sismografi hanno registrato un evento di magnitudo 3.1 con epicentro a Barete, in provincia di L'Aquila. La profondità; stimata è stata di circa 14.6 Km.

 La scossa è stata percepita da numerosi residenti nei centri vicini all'epicentro, suscitando apprensione soprattutto nelle zone già segnate da importanti eventi sismici del passato.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici. La situazione è costantemente monitorata dagli enti preposti, mentre il movimento tellurico resta uno dei più significativi registrati nelle ultime ore nell'area appenninica tra Abruzzo e Lazio.

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