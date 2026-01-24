Bellante, Youpol decisiva: arrestato dalla Polizia 20enne con 20 dosi di cocaina

Le segnalazioni dei cittadini sull’app della Polizia portano al blitz della Squadra Mobile

Ancora una volta la collaborazione dei cittadini, attraverso l’app Youpol, si è rivelata fondamentale per l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Proprio grazie alle segnalazioni arrivate sulla piattaforma digitale della Polizia di Stato, un giovane albanese di 20 anni è stato arrestato in flagranza di reato.

L’operazione è scattata nella giornata di ieri, al termine di un servizio mirato disposto dalla Squadra Mobile di Teramo per verificare quanto indicato dagli utenti di Youpol, che avevano segnalato la presenza di un’autovettura sospetta in zona. Il veicolo è stato intercettato e fermato a Bellante, lungo la statale 80.

Durante il controllo, il ragazzo ha mostrato fin da subito un marcato nervosismo e ha tentato di disfarsi di un guanto in lattice contenente 20 dosi di cocaina, pronte – secondo l’accusa – per essere cedute a terzi. Lo stupefacente era appoggiato sul sedile lato passeggero dell’auto.

Il giovane è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Teramo.

La Polizia di Stato rinnova l’invito ai cittadini a continuare a collaborare, sottolineando l’importanza delle segnalazioni, sia attraverso il numero di emergenza 112 in caso di necessità immediata, sia tramite l’app Youpol, che consente di comunicare informazioni e comportamenti illeciti anche in forma anonima.