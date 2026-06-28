Teramo, weekend di controlli rafforzati, carabinieri in campo su tutto il territorio

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, intensificando la presenza su arterie stradali, centri urbani, parchi pubblici e luoghi di aggregazione giovanile. L’operazione ha coinvolto le Compagnie di Teramo, Alba Adriatica e Giulianova, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Cinofili di Chieti.

Il bilancio complessivo parla di 545 persone controllate, 171 veicoli sottoposti a verifica e 12 esercizi commerciali ispezionati. Rafforzata anche l’attività di controllo sui soggetti sottoposti a misure restrittive, con 16 verifiche dedicate. Numerosi gli interventi mirati alla sicurezza stradale e al contrasto dello spaccio e dei reati predatori.