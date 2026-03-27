Venerdì 27 Marzo 2026

Cronaca

Teramo, rissa nella kebabberia scatta la stretta: locale chiuso e fogli di via per i responsabili

27/03/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Teramo, rissa nella kebabberia scatta la stretta: locale chiuso e fogli di via per i responsabili

Provvedimento del Questore dopo le violenze del 21 marzo: sanzioni e irregolarità anche sul fronte lavoro e sicurezza.

Linea dura dopo la violenta rissa che nei giorni scorsi ha scosso il centro cittadino e fatto il giro dei social. Il Questore Pasquale Sorgonà ha disposto la chiusura per cinque giorni di un noto kebab di Teramo, applicando l’articolo 100 del TULPS, norma che consente la sospensione dell’attività in presenza di gravi disordini o pericoli per la sicurezza pubblica.

L’episodio risale alla sera del 21 marzo, quando la Polizia di Stato era intervenuta dopo la segnalazione di una rissa in corso. All’origine dello scontro un diverbio tra una coppia di clienti quarantenni e il personale del locale, nato dal rifiuto di servire alcolici. In pochi istanti la discussione è degenerata in una violenta colluttazione che ha coinvolto cinque persone. Le immagini, riprese da alcuni presenti, hanno mostrato scene particolarmente dure, con una donna colpita mentre era a terra. Tutti i partecipanti hanno riportato lesioni con prognosi tra i 5 e i 10 giorni.

La gravità dell’accaduto ha spinto la Questura ad avviare controlli mirati sul locale, durante i quali sono stati identificati numerosi frequentatori con precedenti penali e di polizia. Un quadro che ha rafforzato la decisione di adottare il provvedimento di chiusura.

Parallelamente, per i due avventori ritenuti responsabili dell’innesco della rissa è stato emesso il foglio di via obbligatorio da Teramo per quattro anni.

Non solo ordine pubblico. I controlli, effettuati anche con il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, hanno portato alla luce ulteriori irregolarità: un lavoratore in nero e gravi violazioni in materia di sicurezza, tra cui estintori non revisionati, impianto elettrico non certificato e ambienti non a norma. Disposta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni previste dalla legge, con sanzioni per circa 5mila euro e un’ammenda di 16.500 euro.

Questa mattina i provvedimenti sono stati notificati con l’apposizione del cartello “Chiuso per disposizione del Questore”, a sancire una risposta decisa a un episodio che ha riacceso il tema della sicurezza nei luoghi pubblici.

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