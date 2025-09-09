Teramo, inaugurata la nuova stazione, è più moderna e accessibile dopo i lavori da 26 milioni di euro

Marciapiedi rialzati, pensiline, percorsi tattili e un nuovo accesso urbano. L’assessore D’Annuntiis: “Infrastrutture efficienti, radicate nella comunità”

La stazione ferroviaria di Teramo cambia volto e diventa più moderna, accessibile e sostenibile. È stato inaugurato il primo lotto dei lavori di riqualificazione, un intervento da 26 milioni di euro finanziato con fondi PNRR e Contratto di Programma, che ha trasformato radicalmente l’infrastruttura. Dal 15 giugno all’8 settembre, durante l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea Teramo-Giulianova, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha completato tutte le opere interferenti con l’esercizio ferroviario.

Sono stati realizzati nuovi marciapiedi rialzati a 55 cm, in linea con gli standard europei, per agevolare salita e discesa dai treni; nuove pensiline, percorsi tattili per ipovedenti, segnaletica, sistemi di informazione al pubblico e un impianto di illuminazione rinnovato. Un intervento importante anche sul piano urbanistico: tra il fabbricato viaggiatori e quello accessorio è stato realizzato un nuovo accesso coperto, che ricuce la città collegando via dell’Aeroporto a viale Crispi e permettendo un accesso diretto alle banchine.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis e i rappresentanti della Direzione Stazioni di RFI.

“Questa non è solo un’infrastruttura moderna – ha dichiarato D’Annuntiis – ma una piattaforma che mette al centro le esigenze quotidiane e lo sviluppo sociale, ambientale ed economico del territorio. Con questi interventi ribadiamo la visione della Regione Abruzzo: infrastrutture efficienti, radicate nella comunità. Dopo Teramo, proseguiremo con Martinsicuro, Alba Adriatica, Giulianova e Silvi, in un percorso di miglioramento complessivo della mobilità ferroviaria”.

Il progetto non si ferma qui. Sono già in fase di avvio i lavori di riqualificazione sugli edifici storici della stazione: il fabbricato viaggiatori, che perderà le funzioni ferroviarie ma manterrà una destinazione commerciale con spazi ricreativi, culturali e una velostazione; e il fabbricato accessorio, destinato a ospitare i servizi primari ai viaggiatori. Entrambi saranno oggetto di miglioramento sismico. Entro il 2026 è prevista la conclusione di questi lavori, mentre nel 2026-2027 si interverrà sulle aree esterne, che saranno trasformate in spazi verdi con alberature, aiuole e aree pedonali. Il 35% delle superfici pubbliche complessive sarà destinato al verde urbano, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. La stazione di Teramo, certificata con livello “Gold” dal protocollo internazionale Envision Design, diventa così un simbolo di rigenerazione urbana e sostenibilità, pronta a connettere meglio cittadini e viaggiatori.