Teramo, furto al “Globo” finisce in rapina: spray al peperoncino contro la vigilanza, i carabinieri arrestano una donna

Colpo da 150 euro in via Aeroporto, poi l’aggressione per fuggire: ferito un addetto alla sicurezza. Complici in corso di identificazione

Colpo in un negozio di abbigliamento che si trasforma in rapina impropria. A Teramo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato una donna, residente fuori provincia, ritenuta presunta la responsabile del reato. I fatti si sono consumati all’interno dell’esercizio commerciale “Globo”, in via Aeroporto.

Secondo quanto ricostruito, la donna, in concorso con due complici attualmente in corso di identificazione, si sarebbe impossessata di capi di vestiario per un valore complessivo di circa 150 euro, tentando poi di allontanarsi senza pagare. Ma il tentativo di furto si è trasformato in qualcosa di più grave. Per garantirsi la fuga e l’impunità, la donna avrebbe spruzzato spray al peperoncino contro un addetto alla sicurezza del punto vendita, provocandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di bloccare la presunta responsabile subito dopo l’aggressione. Per lei sono scattate le manette con l’accusa di rapina impropria in concorso. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata associata al carcere di Teramo, mentre proseguono le indagini per risalire all’identità dei complici e chiarire tutti i contorni della vicenda.