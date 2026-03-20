Teramo, Fuga dal tribunale e caos in città: arrestato dalla Polizia dopo un inseguimento da film

32enne evade dopo l’udienza: si getta nel fiume, ruba un’auto e finisce in una scarpata. Bloccato dopo una violenta colluttazione

Una fuga rocambolesca, durata ore e segnata da violenza, furti e inseguimenti tra strade e aree boschive. È quanto accaduto ieri pomeriggio a Teramo, dove un uomo di 32 anni, di nazionalità polacca, è stato arrestato al termine di una vera e propria caccia all’uomo scattata subito dopo la sua evasione dal tribunale.

Il trentaduenne era stato condotto in mattinata davanti all’Autorità giudiziaria per l’udienza di convalida, dopo l’arresto avvenuto il giorno precedente per una serie di episodi violenti tra Martinsicuro e Giulianova, tra cui danneggiamenti a una scuola e al pronto soccorso dell’ospedale. Al termine del giudizio direttissimo, che ne disponeva la rimessione in libertà, l’uomo ha improvvisamente abbandonato l’aula, dandosi alla fuga prima ancora della conclusione formale dell’udienza.

Da quel momento si è scatenato il caos. Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, il 32enne si è gettato in un fiume, riemergendo poco dopo e liberandosi di gran parte degli indumenti. Ha poi fatto irruzione in un’abitazione, rubando un’auto con la quale è fuggito a tutta velocità, arrivando a sfondare il cancello d’ingresso.

La corsa è proseguita fino alla zona di Poggio Cono, dove ha speronato un’altra vettura, finendo fuori strada in una scarpata. Nonostante l’impatto, è riuscito a uscire dal mezzo, impossessandosi della borsa e di alcune cesoie da giardino appartenenti alla conducente dell’altra auto, per poi dileguarsi a piedi nella vegetazione circostante.

Immediato e massiccio il dispiegamento di forze per le ricerche: decine di uomini della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, supportati da Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, con l’ausilio anche di un elicottero. L’inseguimento si è protratto tra strade sterrate e aree boschive, fino a quando due agenti della Squadra Mobile, grazie anche all’aiuto di un cittadino che ha messo a disposizione un quad, sono riusciti a raggiungere il fuggitivo nascosto in un fosso.

Alla vista degli operatori, l’uomo ha reagito con violenza, ingaggiando una dura colluttazione. Nonostante le difficoltà, i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo, riportando ferite lievi alla testa e agli arti. Poco dopo sono giunti anche gli altri equipaggi, che hanno contribuito a completare l’arresto.

Il 32enne è stato quindi condotto in Questura per gli atti di rito e successivamente trasferito nel carcere di Castrogno, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.