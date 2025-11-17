Lunedì 17 Novembre 2025

Teramo, aggressione in viale Crispi: uomo in escandescenze contro donna e carabinieri

17/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Il giudice lo ha rimesso in libertà, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo

Scene di caos in viale Crispi, a Teramo, dove un uomo ha aggredito una donna con calci e pugni. All’arrivo dei carabinieri ha reagito violentemente, cercando di colpirli, e una volta ammanettato ha danneggiato l’auto di servizio e gli arredi della cella di sicurezza in caserma.

Questa mattina l’uomo è comparso davanti al giudice del Tribunale di Teramo con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, percosse e danneggiamento aggravato. Il processo è stato rinviato su richiesta del suo avvocato per termini a difesa. Il giudice lo ha rimesso in libertà, imponendo l’obbligo di presentarsi periodicamente davanti alla polizia giudiziaria.

