Tentano di investire un poliziotto ad Avezzano, il SAP L’Aquila: “Servono almeno 50 agenti in più. I colleghi rischiano la vita ogni giorno”

Solidarietà al poliziotto ferito durante un intervento ad alto rischio. Il sindacato denuncia la grave carenza di organico e lancia un appello alle istituzioni: “La sicurezza non può più attendere”

AVEZZANO – Ancora un episodio di violenza contro le Forze dell’Ordine in Abruzzo. Durante un controllo mirato sulla ex Superstrada del Liri, nei pressi del casello autostradale di Avezzano, una pattuglia della Polizia è stata quasi travolta da un’Audi A3 nera, risultata rubata, che ha forzato il posto di blocco tentando di investire gli agenti.

Uno di loro è rimasto ferito durante l’intervento. L’episodio, collegato a una serie di furti e rapine che stanno colpendo la Marsica e l’intera provincia dell’Aquila, è solo l’ultimo di una lunga escalation di criminalità che sta mettendo sotto pressione i pochi uomini rimasti in servizio. A esprimere piena solidarietà al collega ferito e a tutti gli agenti coinvolti è il SAP – Sindacato Autonomo di Polizia della provincia dell’Aquila.

“I nostri colleghi rischiano la vita ogni giorno – si legge in una nota – per garantire la sicurezza dei cittadini, ma con organici ridotti all’osso è una missione quasi impossibile. Servono almeno 50 agenti in più per la provincia, per far fronte ai prossimi pensionamenti e al turnover che da anni è insufficiente”.

Il SAP, oltre a chiedere con forza un immediato rimpinguamento del personale, annuncia l’intenzione di attivare ogni canale utile con la politica, le istituzioni e la società civile per riportare al centro dell’agenda pubblica il tema della sicurezza. Il sindacato denuncia anche l’aumento di colpi messi a segno da bande ben organizzate, come quello avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere Scalzagallo: quattro ladri hanno forzato un portone blindato, aperto una cassaforte con un frullino e portato via orologi e denaro, fuggendo a bordo di auto rubate. “Non possiamo più aspettare – conclude il SAP – ogni giorno senza rinforzi è un giorno in cui mettiamo a rischio le vite dei nostri agenti e la sicurezza dei cittadini”.