Sulmona, operazione “Alto Impatto” contro droga e illegalità: controllate 93 persone e 57 veicoli

10/08/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Si è svolta a Sulmona una vasta operazione interforze denominata “Alto Impatto”, coordinata nell’ambito delle direttive condivise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto dell’Aquila, Giuseppe Di Vincenzo.

All’incontro avevano partecipato i vertici delle Forze di Polizia e i rappresentanti del Comune di Sulmona. L’azione, già attuata in altri centri della provincia, è stata pianificata con l’obiettivo di prevenire fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione al traffico e consumo di sostanze stupefacenti. I controlli si sono concentrati nelle aree ritenute più sensibili e a rischio del territorio sulmonese. Nel corso dell’operazione sono stati istituiti sei posti di controllo in cui sono state identificate 93 persone e controllati 57 veicoli. È stata elevata una sanzione ai sensi del Codice della Strada e segnalate due persone per detenzione di stupefacenti.

Il Prefetto Di Vincenzo ha espresso un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze di Polizia per l’impegno e la professionalità dimostrati nel garantire la sicurezza del territorio. L’attività sarà oggetto di approfondimento nelle prossime riunioni del Comitato Provinciale, una delle quali si terrà a Sulmona nella seconda metà di settembre.

