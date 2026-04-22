Strage di lupi nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise: il bilancio si aggrava, trovati altri esemplari morti

Nuovi ritrovamenti tra Pescasseroli, Bisegna e Barrea: si rafforza l’ipotesi avvelenamento. Indagini coordinate dalla Procura di Sulmona

Il bilancio si fa ogni giorno più pesante, quasi insopportabile. E quello che sta emergendo nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha ormai i contorni di una vera e propria strage faunistica.

Dopo i dieci lupi trovati morti la scorsa settimana – cinque nell’area di Alfedena e cinque in quella di Pescasseroli – le operazioni di perlustrazione non si sono mai fermate. Squadre del Parco, affiancate dai cani antiveleno e dai Carabinieri Forestali di Assergi, hanno continuato senza sosta i rastrellamenti, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili alle indagini ed escludere la presenza di ulteriori carcasse. Un obiettivo, purtroppo, non raggiunto. Negli ultimi giorni sono stati rinvenuti altri animali morti: tre lupi in una zona diversa di Pescasseroli, quattro lupi a Bisegna – dove è stato individuato un nuovo e inquietante “focolaio” – insieme a tre volpi e una poiana. A questi si aggiunge un ulteriore lupo trovato nel territorio di Barrea.

Un quadro che si aggrava di ora in ora e che alimenta con forza l’ipotesi dell’avvelenamento. Sebbene in alcune aree non siano stati ancora rinvenuti bocconi o esche tossiche, la presenza contemporanea di più specie morte negli stessi contesti lascia pochi margini di interpretazione. Gli accertamenti sono in corso per stabilire con certezza le cause dei decessi e individuare eventuali responsabilità.

Le attività investigative proseguono in stretto raccordo con la Procura della Repubblica di Sulmona, mentre sul campo resta alta l’attenzione per prevenire ulteriori episodi. Ma oltre ai numeri, a colpire è il peso emotivo di questa tragedia. Dal Parco parlano apertamente di una situazione “drammatica per dimensione del fenomeno”, dove la delusione si intreccia allo sconforto e alla rabbia. Una ferita profonda per uno dei territori simbolo della tutela della biodiversità in Italia. E mentre il conto delle vittime rischia ancora di salire, arriva un richiamo netto: nessuna motivazione può giustificare atti di illegalità e criminalità come l’uso del veleno, pratica vietata e devastante per l’intero ecosistema.

A rendere ancora più amaro il quadro è la coincidenza con la Giornata della Terra, che quest’anno richiama il tema “Our Power, Our Planet”. Un invito alla responsabilità collettiva che stride con quanto sta accadendo proprio in uno dei luoghi più rappresentativi della difesa della natura. E mentre le ricerche continuano, resta una speranza fragile ma ostinata: che questa drammatica conta di animali uccisi ingiustamente possa fermarsi qui.

Miriana Lanetta