Stop ai bus elettrici sulla Strada Parco, lo ha deciso il Tar, il sindaco Masci: ricorreremo al Consiglio di Stato

Il Comitato Strada Parco Bene Comune vince la prima battaglia. Tua sospende il servizio. Sui social è polemica: cittadini divisi, ma prevale la delusione

Il Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha sospeso l'efficacia della delibera di Giunta regionale del 17 aprile scorso (n. 2029) che dava il via libera all’attivazione della cosiddetta “Linea Verde”, il servizio di trasporto con autobus elettrici lungo l’ex tracciato ferroviario della Strada Parco.

Il provvedimento arriva in seguito al ricorso presentato dal Comitato Strada Parco Bene Comune, e coinvolge anche la Regione Abruzzo, i Comuni di Pescara e Montesilvano, nonché la Tua Spa, l’azienda regionale di trasporti. L’udienza pubblica per entrare nel merito della vicenda è fissata per il 22 maggio 2026. Nel frattempo, tutto si ferma: Tua ha comunicato l’immediata sospensione del servizio di trasporto elettrico sulla Linea V1, nel pieno rispetto dell’ordinanza del Tar. Contestualmente sarà ripristinata, a data da definire, la precedente organizzazione delle linee, attiva fino al 28 aprile scorso.

Durissima la reazione del sindaco di Pescara, Carlo Masci, che pur dichiarando massimo rispetto per la magistratura amministrativa, annuncia battaglia legale: “Ricorreremo immediatamente al Consiglio di Stato. Il nostro piano, validato dalla Regione e supportato da un’istruttoria tecnica meticolosa, è frutto di un lavoro serio e approfondito. È stato accolto con entusiasmo dai cittadini: i numeri parlano chiaro, oltre 5.000 utenti giornalieri hanno usato questi bus”, sottolinea il primo cittadino. “Questa è una rivoluzione attesa e apprezzata. Ora subiamo lo stop a causa della battaglia di retroguardia di pochi cittadini, appoggiati dalla solita opposizione del ‘no’ a prescindere. Ma il nostro impegno per una mobilità moderna, silenziosa e anti-smog non si ferma. Siamo dispiaciuti per i disagi che vivranno i pendolari e gli abitanti dell’area metropolitana”, conclude Masci. Sui social è guerra: “Una delle poche cose che funzionava. E ora ce la tolgono” Il provvedimento ha scatenato un’ondata di reazioni. La città si spacca tra chi applaude la sospensiva e chi, al contrario, grida all’assurdità. Ma a prevalere sono i commenti contrari alla decisione. Insomma, la sospensione della Linea Verde non è passata inosservata e riaccende il dibattito su una delle questioni più divisive della mobilità pescarese. Il verdetto finale arriverà solo nel 2026, ma nel frattempo il futuro della Strada Parco è di nuovo in bilico.