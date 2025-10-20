Spoltore, 50enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

Intervento dei Carabinieri in una zona residenziale: aggredisce la compagna davanti alla figlia minore

Notte di paura tra sabato e domenica in una tranquilla area residenziale di Spoltore, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara sono intervenuti per sedare un grave episodio di violenza domestica.

Secondo la ricostruzione dei militari, un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito la compagna convivente di 43 anni nel corso di una lite scoppiata in casa. In preda ai fumi dell’alcol, l’uomo avrebbe colpito e minacciato di morte la donna, anche alla presenza della figlia minore e dei Carabinieri accorsi sul posto.

A chiedere aiuto è stata la stessa vittima, spaventata dall’escalation di violenza. Sul luogo sono giunti anche gli operatori del 118 che hanno medicato la donna per alcune lesioni, rifiutando però il trasporto in ospedale. Informata sulla possibilità di rivolgersi a un centro antiviolenza, ha per ora scelto di non farlo.

Il 50enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia – fatte salve le garanzie di legge – e condotto presso la casa circondariale di Pescara, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.