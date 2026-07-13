Sicurezza nella Marsica, calano i reati ma resta alta l’attenzione su furti e droga

Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito ad Avezzano: nel primo semestre 2026 delittuosità in calo del 6,86%. Oltre 27mila persone controllate e 148 arresti nei servizi straordinari interforze

La sicurezza del territorio marsicano al centro della riunione decentrata del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è svolta questa mattina nella Sala consiliare del Comune di Avezzano. Un confronto istituzionale dedicato all’analisi dell’andamento dei fenomeni delittuosi nei 35 Comuni della Marsica, presieduto dal prefetto dell’Aquila Vito Cusumano, con la partecipazione dei vertici provinciali e territoriali delle Forze di Polizia, della Polizia Stradale, dei sindaci e dei presidenti dei Consigli comunali delle amministrazioni interessate.

Dall’analisi dei dati è emerso un quadro caratterizzato da una generale diminuzione dei reati. Una tendenza già registrata nell’intera provincia dell’Aquila e confermata anche nel comprensorio marsicano, dove nel primo semestre del 2026 si è registrata una riduzione della delittuosità del 6,86% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il calo riguarda diverse tipologie di reato, compresi i cosiddetti reati predatori, come furti e fenomeni che incidono maggiormente sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Un risultato attribuito all’impegno costante di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, impegnate quotidianamente nelle attività di prevenzione e controllo del territorio. La Marsica, che rappresenta un bacino territoriale con una densità demografica pari al 43% dell’intera provincia aquilana, può contare su una presenza capillare delle forze dell’ordine.

Nel corso del primo semestre 2026 sono stati effettuati 28 servizi straordinari interforze, durante i quali sono state controllate 27.386 persone: 657 sono state denunciate e 148 arrestate. Il dispositivo di sicurezza del territorio comprende oltre 360 operatori distribuiti in 38 presidi operativi, tra cui il Commissariato di Pubblica Sicurezza e la Polizia Ferroviaria di Avezzano, le Compagnie dei Carabinieri di Avezzano e Tagliacozzo, i sette Nuclei Forestali, le 23 Stazioni dell’Arma, la Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano e le Sottosezioni della Polizia Stradale di Avezzano e Carsoli. Nonostante il quadro positivo, nel corso dell’incontro è stata ribadita la necessità di mantenere alta la vigilanza su alcune criticità, in particolare sui furti in abitazione e sui reati legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Il prefetto Cusumano ha confermato il massimo impegno delle Forze di Polizia nel proseguire e intensificare i servizi di prevenzione, rafforzando anche le attività di contrasto ai fenomeni criminali che interessano il territorio marsicano.

Durante la riunione è stata inoltre evidenziata l’importanza della collaborazione tra istituzioni, con la possibilità per i Comuni di individuare, attraverso i propri regolamenti di Polizia locale, le aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado o criminalità, così da consentire l’adozione degli strumenti previsti dalla normativa per tutelare sicurezza, decoro urbano e piena fruibilità degli spazi pubblici. Ampio spazio è stato dedicato anche alle strategie di intervento sociale e di prevenzione, attraverso progetti comunali rivolti ai luoghi di aggregazione dove emergono situazioni di disagio, alle famiglie in difficoltà economica e ai soggetti più fragili, utilizzando le risorse finanziarie disponibili. La riunione ha rappresentato un ulteriore momento di confronto tra Stato ed enti locali, rafforzando una collaborazione ritenuta fondamentale per migliorare l’efficacia dei servizi di sicurezza urbana e costruire una risposta condivisa alle esigenze dei cittadini della Marsica.