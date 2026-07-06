Sicurezza nel Teramano: arrivano 16 nuovi Carabinieri a rinforzare il territorio

Il Colonnello Corradetti riceve i militari assegnati ai vari Reparti della Provincia. Rinforzi estivi sulla costa e nuovi innesti stabili nelle Stazioni.

Importante potenziamento degli organici per i Carabinieri della Provincia di Teramo. Questa mattina, presso il Comando Provinciale, il Comandante – Colonnello Massimo Corradetti – ha accolto una rappresentanza dei 16 nuovi militari ufficialmente assegnati a diversi Reparti del territorio, pronti a ripianare le carenze di personale e a garantire una maggiore presenza sul campo.

Gli innesti, operativi da subito, sono stati suddivisi strategicamente per rispondere sia alle esigenze di sicurezza stabili sia al picco di presenze legato alla stagione estiva:

Dieci militari (tra Brigadieri, Appuntati e Carabinieri) sono stati assegnati in via definitiva ai Nuclei Radiomobili di Teramo e Alba Adriatica, oltre che alle Stazioni di Giulianova, Corropoli, Mosciano Sant’Angelo, Colonnella e Notaresco.

Sei Marescialli, provenienti direttamente dalla Scuola Marescialli di Firenze dove hanno ultimato il secondo anno di studi, sono giunti come rinforzo temporaneo per i mesi estivi. Saranno impiegati nelle Stazioni costiere maggiormente interessate dal turismo, nello specifico a Silvi Marina, Pineto, Giulianova e Tortoreto.

Questo contingente rappresenta solo una prima tranche di un piano di potenziamento più ampio. Il Comando ha infatti annunciato che a breve l'organico verrà ulteriormente incrementato con l'arrivo dei Carabinieri che stanno per concludere il ciclo addestrativo presso le Scuole Allievi dell’Arma (destinati stabilmente ad altre Stazioni del Teramano) e con ulteriori Marescialli estivi per i presidi costieri finora non interessati da questa fase.

L'operazione di rinforzo punta a dare una risposta concreta e immediata alle richieste di sicurezza dei cittadini, potenziando il servizio di prossimità e confermando il tradizionale obiettivo dell'Arma: la vicinanza e la tutela della collettività.