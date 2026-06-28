Sicurezza a Pescara, blitz della Polizia Locale alla stazione: scattano 20 DASPO urbani

I controlli nei parcheggi dello scalo ferroviario diretti dal comandante Palestini. Fermato un cittadino per un provvedimento giudiziario, elevate anche sanzioni al Codice della Strada.

Giro di vite della Polizia Locale nelle aree sensibili della città per contrastare il degrado e garantire il rispetto della legalità. Nelle prime ore di ier mattina, 27 giugno 2026, gli agenti guidati dal comandante Danilo Palestini hanno fatto scattare un’operazione a tappeto nei parcheggi situati nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara.

Nel corso dell'intervento sono stati sottoposti a controllo 20 cittadini comunitari. Per ognuno di loro è scattata la contestazione della violazione amministrativa prevista dalle norme sul DASPO urbano (regolato dall'articolo 9 del Decreto-Legge 14/2017), con il contestuale ordine di allontanamento immediato dalla zona dello scalo ferroviario.

L'attività di monitoraggio ha portato anche al rintraccio di uno dei soggetti controllati, trattenuto dagli agenti il tempo strettamente necessario per la notifica di un provvedimento pendente emesso dall'autorità giudiziaria. Il bilancio dell'operazione si è chiuso con il controllo della viabilità circostante, che ha fatto registrare tre sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Il comandante della Polizia Locale, Danilo Palestini, ha evidenziato la continuità di questi interventi strategici per il territorio: