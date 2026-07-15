Sicurezza a Chieti, il Comitato provinciale rafforza i controlli: più videosorveglianza e servizi sul territorio

Vertice in Prefettura dopo gli episodi di violenza delle scorse settimane. Il Prefetto D’Agostino dispone un’intensificazione dei controlli e invita i locali al rispetto del divieto di alcol ai minori

Rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, aumentare gli strumenti di prevenzione e migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini. Sono queste le linee emerse dalla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è svolta il 14 luglio in Prefettura a Chieti, presieduta dal prefetto Silvana D’Agostino.

All’incontro hanno partecipato il Vicario del Questore Muriana, il Comandante provinciale dei Carabinieri Di Caro, il Tenente Colonnello Saviello per il Comando provinciale della Guardia di Finanza e, per il Comune di Chieti, il sindaco Legnini.

Al centro del confronto la situazione della sicurezza nel capoluogo teatino, alla luce degli episodi registrati nelle scorse settimane, alcuni dei quali hanno coinvolto anche giovani e giovanissimi. I vertici delle forze dell’ordine hanno assicurato che i responsabili degli episodi sono già stati identificati e deferiti all’Autorità giudiziaria. Dall’analisi dei dati relativi ai fenomeni criminali nel Comune di Chieti, confrontati con lo stesso periodo del 2025, è emersa una significativa riduzione della delittuosità.

Tuttavia, gli episodi recenti hanno inciso sulla percezione di sicurezza della cittadinanza, soprattutto nella parte alta della città, dove eventi di questo tipo rappresentano una novità rispetto alla quotidianità del territorio. Proprio per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini, il sindaco ha illustrato al Comitato una serie di iniziative già avviate dall’amministrazione comunale, ribadendo come la sicurezza rappresenti una priorità.

Tra gli interventi previsti figura il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino, attraverso l’installazione di nuove telecamere nelle aree considerate più sensibili e il collegamento degli impianti con le sale operative della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri. Previsti inoltre un rafforzamento dell’organico della Polizia Locale e interventi mirati al miglioramento dell’illuminazione pubblica, con l’obiettivo di rendere più sicuri gli spazi urbani e aumentare la capacità di prevenzione. Il prefetto D’Agostino ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, affiancati da ulteriori verifiche di polizia amministrativa da parte della Questura. Un rafforzamento che arriva anche alla luce del recente incremento dell’organico della Polizia di Stato, con circa venti nuove unità assegnate agli uffici della Questura di Chieti dal Ministero dell’Interno.

Nel corso della riunione è stato affrontato anche il tema della somministrazione di alcol ai minorenni. Il Comitato ha invitato il Comune a sensibilizzare i gestori dei locali affinché venga garantito il pieno rispetto del divieto previsto dalla legge. Secondo quanto riferito dalla Questura, infatti, alcuni dei recenti episodi di violenza in centro città avrebbero avuto come elemento comune il coinvolgimento di persone in evidente stato di alterazione, verosimilmente collegato all’abuso di bevande alcoliche. Durante il vertice è stato inoltre esaminato il fenomeno degli assalti agli sportelli bancomat di banche e uffici postali, tema oggetto di una recente circolare del Ministro dell’Interno. Alla riunione hanno preso parte anche i rappresentanti dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), Iaconis e Tanini.

I dati forniti dalle forze dell’ordine hanno evidenziato una diminuzione degli attacchi agli sportelli ATM in provincia, risultato collegato all’efficacia delle misure di prevenzione adottate dagli istituti di credito nell’ambito del Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e dei clienti, sottoscritto lo scorso 18 febbraio dalla Prefettura con ABI. Per mantenere questo andamento positivo, il prefetto ha invitato i referenti dell’associazione bancaria a sensibilizzare gli istituti sull’importanza di rafforzare ulteriormente, dove necessario, le misure di sicurezza degli sportelli più esposti. Tra le azioni suggerite figurano l’impiego di vigilanza fissa da parte degli istituti di vigilanza privata e l’adozione di sistemi di videosorveglianza più efficienti. La sicurezza del territorio resta dunque al centro dell’attenzione delle istituzioni, con un approccio che punta a unire prevenzione, controllo e collaborazione tra enti locali, forze dell’ordine e cittadini.