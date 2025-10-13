Si apposta sotto casa della ex e suona insistentemente al citofono: arrestato 59enne a Pescara

L’uomo perseguitava da tempo una 52enne che aveva rifiutato le sue avances. Decisivo l’intervento tempestivo delle Volanti della Polizia di Stato

PESCARA – Non si era rassegnato al rifiuto della donna che aveva cercato di corteggiare con insistenza, e per questo aveva iniziato a perseguitarla. È finito così agli arresti domiciliari un 59enne pescarese, tratto in arresto nella serata di ieri dalla Polizia di Stato per atti persecutori.

L’uomo, nonostante i numerosi segnali di chiusura della vittima, una 52enne, si è recato sotto la sua abitazione nel quartiere San Donato, suonando ripetutamente il citofono e attendendo che lei si affacciasse.

L’allarme è scattato alle 18:40, quando una chiamata al numero unico di emergenza 112 ha segnalato la presenza sospetta dell’uomo. Sul posto sono intervenute immediatamente le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno trovato il 59enne ancora nei pressi dell’edificio, mentre tentava di nascondersi tra le auto in sosta.

Dalle prime verifiche è emerso che non era la prima volta che l’uomo si rendeva protagonista di comportamenti persecutori nei confronti della donna: da tempo, infatti, la seguiva e le rendeva la vita impossibile con appostamenti e pedinamenti.

Grazie al rapido intervento degli agenti, la situazione non è degenerata in episodi più gravi. Dopo aver raccolto tutte le informazioni utili per ricostruire la vicenda, il 59enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.

Nel rispetto dei diritti dell’indagato e della presunzione di innocenza, gli accertamenti sull’episodio sono ancora in corso.