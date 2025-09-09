Mercoledì 10 Settembre 2025

Cronaca

Si aggira con una pistola giocattolo tra i cespugli: denunciato dalla Polizia di Pescara

09/09/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Segnalato da una donna a Rancitelli, bloccato in pochi minuti dagli agenti delle Volanti. Per lui l’accusa è di procurato allarme

Attimi di paura nella mattinata di ieri, 8 settembre, nella zona di Rancitelli, dove una donna ha segnalato al 113 la presenza di un uomo nascosto tra i cespugli e armato di quella che sembrava a tutti gli effetti una pistola.

La chiamata è arrivata intorno alle 9:00 al numero di emergenza: la testimone, oltre a descrivere l’arma, ha fornito anche una sommaria descrizione della persona. Immediatamente sono intervenute le Volanti della Questura di Pescara, che si sono coordinate per chiudere le possibili vie di fuga. In pochi minuti l’uomo è stato intercettato e bloccato a circa 200 metri dal punto in cui era stato notato.

Dai controlli è emerso che l’arma non era vera, ma una pistola giocattolo perfettamente riproducente un modello automatico. Accompagnato in Questura per l’identificazione, l’uomo è stato denunciato per procurato allarme.

Pescara Polizia di Stato

