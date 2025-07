Scuola abruzzese: 733 nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma resta il nodo del sostegno

Via alle immissioni in ruolo: soddisfazione della CISL Scuola, ma è allarme per i precari del sostegno

A partire da domani, lunedì 14 Luglio, si apriranno ufficialmente le operazioni di assunzione a tempo indeterminato per 733 docenti nelle scuole abruzzesi. Le procedure, che riguardano tutti gli ordini scolastici, dovrebbero concludersi entro la metà di agosto, garantendo così alle scuole un avvio d’anno con nuovi insegnanti in ruolo.

È quanto annuncia la CISL Scuola Abruzzo Molise, che esprime “grande soddisfazione” per l’autorizzazione da parte dei ministeri competenti – Istruzione, Funzione Pubblica ed Economia – a coprire tutti i posti vacanti disponibili nella nostra regione.

Nel dettaglio, le immissioni in ruolo si distribuiranno tra le quattro province abruzzesi con i seguenti numeri complessivi:

L’Aquila: 214 assunzioni

Chieti: 234

Pescara: 148

Teramo: 137

Tra scuola dell’infanzia, primaria, medie e superiori, saranno 605 i posti comuni coperti da nuovi docenti, mentre 128 saranno riservati al sostegno, ambito che resta però la grande nota dolente. Nonostante l’autorizzazione, infatti, la CISL denuncia come le sole 128 assunzioni a tempo indeterminato sul sostegno siano largamente insufficienti, a fronte di una disponibilità reale di oltre 3700 posti. “Ancora una volta – commenta il segretario generale Davide Desiati – centinaia di insegnanti di sostegno sono condannati a anni di precariato, pur operando in un ambito fondamentale per l’inclusione e la qualità della scuola pubblica”. Un’occasione mancata, insomma, per dare stabilità a un settore cruciale, mentre si festeggia l’ennesimo passo avanti per il reclutamento ordinario. Ma il mondo della scuola, soprattutto in Abruzzo, non può più permettersi di lasciare nel limbo lavorativo chi garantisce ogni giorno il diritto allo studio dei più fragili.