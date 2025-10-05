Domenica 05 Ottobre 2025

Scoppito, uomo trovato senza vita in una zona boschiva e impervia

05/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
A lanciare l’allarme un familiare che non riusciva a contattarlo. Disposta l'autopsia.

Un uomo di 69 anni M.R. di origini Italofrancesi è stato trovato senza vita nella giornata di oggi in una zona boschiva e impervia del territorio di Scoppito, in provincia dell’Aquila.

A lanciare l’allarme è stato un familiare, preoccupato perché da alcune ore non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale dell’elisoccorso, allertati subito dopo il rinvenimento del corpo. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse per la fitta vegetazione e le difficoltà di atterraggio dell’elicottero, costretto a manovre delicate per raggiungere l’area. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso.

