Pescara, Scontro all’incrocio tra via Raffaello e via da Vinci: un’auto si ribalta, ferito un giovane

L’impatto tra una Panda e una Mercedes intorno alle 19:00. Sul posto Polizia Locale, Vigili del Fuoco e 118. Il conducente della Fiat è stato trasportato in ospedale.

Momenti di paura ieri sera, intorno alle 19:00, all’incrocio tra via Raffaello e via Leonardo da Vinci. Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, due vetture si sono scontrate violentemente: l’impatto ha causato il ribaltamento di una Fiat Panda che percorreva via da Vinci.

Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida dell'utilitaria, rimasto ferito nel ribaltamento. Dopo essere stato soccorso sul posto dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco, è stato trasportato in ospedale; fortunatamente le sue condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione. Praticamente illesa, invece, la donna che si trovava al volante della Mercedes coinvolta nel sinistro.

I rilievi stradali sono stati coordinati dal comandante Danilo Palestini, impegnato con i suoi uomini a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e a gestire il traffico rallentato nella zona durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.