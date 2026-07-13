Lunedì 13 Luglio 2026

Cronaca

Scomparsa una ragazza di 15 anni: i Carabinieri diffondono la foto e lanciano un appello

13/07/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Scomparsa una ragazza di 15 anni: i Carabinieri diffondono la foto e lanciano un appello

Diana Maruntelu è sparita il 4 luglio da Giulianova. L'ultimo segnale del cellulare è stato agganciato nel territorio di Civitanova Marche

Sono ore di apprensione per la scomparsa di Diana Maruntelu, 15 anni, residente a Giulianova. Su autorizzazione della Procura della Repubblica di Teramo, i Carabinieri hanno diffuso la fotografia della ragazza per favorirne il ritrovamento.

La giovane è stata vista per l'ultima volta il 4 luglio, intorno alle ore 12, al Parco Franchi di Giulianova. Al momento della scomparsa indossava una maglietta blu con la scritta bianca "Adidas", pantaloncini corti rosa, scarpe bianche Nike e portava con sé una borsetta rosa.

Diana è alta circa 1,64 metri, ha corporatura media, capelli lunghi e lisci di colore nero e occhi castani. Nel pomeriggio dello stesso giorno il suo cellulare ha agganciato una cella telefonica nel territorio di Civitanova Marche, ultimo elemento utile alle ricerche.

Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo (0861/2498), la Compagnia Carabinieri di Giulianova (085/8024300) oppure il più vicino ufficio di Polizia.

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