Sciopero per la Palestina, in Abruzzo migliaia in piazza Manifestazioni e cortei all'Aquila, Pescara e Teramo e Lanciano

Giornata di mobilitazione in Abruzzo indetta da Cgil e Usb per esprimere solidarietà alla Global Sumud Flotilla e chiedere la fine delle ostilità contro il popolo palestinese: alcune migliaia di persone hanno sfilato all'Aquila, Teramo e Pescara, tra studenti, lavoratori, pensionati e associazioni, partecipando allo sciopero generale.

A Pescara il corteo principale si è concentrato in piazza Italia, davanti alla Prefettura e al Comune. Un gruppo di manifestanti si è staccato dirigendosi sull'Asse Attrezzato, il raccordo autostradale che collega la città a Chieti, bloccando per mezz'ora la circolazione di un centinaio di veicoli. Alcuni automobilisti hanno protestato, altri hanno sostenuto l'iniziativa con applausi e colpi di clacson. Dopo il blocco, i manifestanti hanno raggiunto di nuovo il corteo principale, conclusosi con il comizio sotto alla Prefettura.

Imponente la presenza delle forze dell'ordine, ma la protesta si è svolta senza incidenti.

All'Aquila diverse centinaia di persone hanno partecipato al corteo nell'ambito dello sciopero generale: la manifestazione è partita da Colle Sapone e si è conclusa presso la Villa comunale, dopo le tappe davanti alla Questura e alla Fontana Luminosa.

A Teramo oltre 1.500 persone, tra studenti superiori e universitari, lavoratori, sindacalisti e pensionati, ma anche molte famiglie, hanno partecipato al corteo ProPal. A margine della manifestazione, il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, è tornato a ribadire l'imminente revoca del gemellaggio del Comune capoluogo con la cittadina israeliana di Rishon Le Zion.

Ed è in corso a Lanciano la fiaccolata dal titolo “Siamo tutti Gaza”, promossa dal Coordinamento per Gaza con la partecipazione di numerose associazioni cittadine, movimenti, partiti, studenti e sacerdoti.

Il corteo, partito da corso Trento e Trieste all’incrocio con viale delle Rose, sta attraversando le vie del centro per raggiungere piazza Plebiscito, cuore simbolico della manifestazione. Centinaia di cittadini sfilano in silenzio, reggendo fiaccole e cartelli con messaggi come “Stop al genocidio” e “Accendiamo una luce su Gaza”.

Gli organizzatori hanno spiegato che la fiaccolata vuole essere “un atto di pace ma anche di accusa”, richiamando l’attenzione sul dramma umanitario della popolazione palestinese: “Da soli si può fare poco, ma insieme possiamo molto. Non possiamo restare in silenzio davanti a quello che sta accadendo”.

Durante il corteo alcuni giovani leggono testi scelti per stimolare la riflessione dei presenti. Le strade interessate sono momentaneamente chiuse al traffico fino al termine dell’iniziativa, previsto per le ore 21.30.