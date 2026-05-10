Domenica 10 Maggio 2026

Cronaca

Scavalcano il cancello e svaligiano una casa: tre giovani arrestati dopo l’inseguimento ad Avezzano

10/05/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Scavalcano il cancello e svaligiano una casa: tre giovani arrestati dopo l’inseguimento ad Avezzano

Decisive le segnalazioni di alcuni ragazzi che hanno assistito alla scena. Fermati dalla Polizia con il supporto dei carabinieri. Controlli straordinari in città: identificate 111 persone

Hanno scavalcato il cancello di un’abitazione in via Amendola, si sono introdotti all’interno della casa e, pochi minuti dopo, hanno tentato la fuga alla vista della Polizia. Tre giovani stranieri sono stati arrestati dalla Squadra Volante del Commissariato di Avezzano con l’accusa di furto aggravato in abitazione.

L’intervento è scattato nella serata dell’8 maggio dopo la segnalazione di un furto ancora in corso. Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto le indicazioni di alcuni ragazzi che avevano notato i tre mentre scavalcavano il cancello dell’abitazione per poi allontanarsi poco dopo.

Alla vista delle divise, i sospettati si sono dati alla fuga tra le strade della zona, ma sono stati inseguiti e bloccati dagli operatori in una via limitrofa, anche grazie al supporto della radiomobile dei carabinieri. I tre sono stati quindi accompagnati negli uffici del Commissariato per le procedure di identificazione e i rilievi foto-dattiloscopici.

Nel frattempo la Polizia ha effettuato il sopralluogo nell’abitazione presa di mira, raccogliendo ulteriori elementi investigativi e la denuncia del proprietario, oltre alle testimonianze dei giovani presenti ai fatti. Sulla base del quadro probatorio raccolto, il pubblico ministero della Procura di Avezzano ha disposto l’arresto e il trasferimento dei tre nella casa circondariale.

Nella stessa giornata, nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal questore dell’Aquila, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara hanno intensificato l’attività di prevenzione ad Avezzano contro spaccio e reati predatori. Nel corso delle operazioni sono state controllate 111 persone, 75 veicoli e 8 esercizi pubblici.

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