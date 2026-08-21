Scacco alla rete dello spaccio tra L'Aquila e il Lazio: catturato in Polonia il "braccio destro" del clan

Latitante dal novembre 2024, il cittadino macedone è stato arrestato in Italia dopo l'estradizione a Fiumicino. Chiuso il cerchio sui quattro sfuggiti al blitz della Squadra Mobile.

Era sfuggito alla maxi operazione antidroga del novembre 2024, ma la sua latitante si è conclusa in Polonia. Un cittadino macedone, considerato vertice operativo e braccio destro del capo di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di cocaina, è stato rintracciato all'estero e arrestato dalla Polizia di Stato presso lo scalo aereo di Fiumicino, per poi essere trasferito nel carcere di Rieti.

L'arresto è stato eseguito in attuazione di un mandato di arresto europeo (MAE) emesso dal GIP del Tribunale dell'Aquila, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il rintraccio internazionale è stato reso possibile grazie alla cooperazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che ha coordinato le ricerche fuori dai confini nazionali. All'uomo vengono contestati i reati di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte tra novembre 2022 e giugno 2024 dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile e dalla SISCO dell'Aquila, l'indagato ricopriva un ruolo di primissimo piano: Gestione della rete:

Era il punto di riferimento per le cessioni di cocaina sulla piazza dell'Aquila e in parte su quella di Roma. Logistica: Forniva i luoghi idonei per l'occultamento dello stupefacente e gestiva direttamente numerose consegne ai clienti. Mappa dei clienti: Il sodalizio contava un portafoglio clienti di circa 650 persone, generando un volume d'affari di enorme entità. L'organizzazione si strutturava come una vera e propria rete gerarchica con ruoli ben definiti, legami familiari e d'origine, auto intestate a prestanome e telefoni dedicati distribuiti ai singoli pusher. Il blitz originale del novembre 2024 aveva portato all'esecuzione di 22 custodie cautelari in carcere e 6 ai domiciliari. Dei quattro membri riusciti inizialmente a far perdere le proprie tracce, le indagini internazionali hanno consentito di localizzarli tutti all'estero e arrestarli progressivamente su mandato europeo. Con l'ingresso in carcere del cittadino macedone, gli inquirenti hanno chiuso definitivamente il cerchio attorno ai vertici della rete criminale.