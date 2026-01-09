Sant’Egidio alla Vibrata, esplosione dopo la fuga di gas: uomo con gravi ustioni è in prognosi riservata

Dalla perdita durante i lavori per la fibra ottica all’esplosione in un’abitazione a centinaia di metri: evacuate circa 70 case, intervento massiccio dei vigili del fuoco

È in prognosi riservata, ma al momento in condizioni stabili, l’uomo rimasto gravemente ferito nell’esplosione avvenuta nella serata di ieri a Sant’Egidio alla Vibrata. A comunicarlo è la ASL di Teramo, che riferisce come il paziente sia ricoverato da ieri sera nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Mazzini, con ustioni importanti in diverse parti del corpo. Attivati immediatamente i protocolli per i grandi ustionati, in collaborazione con i centri specializzati del Centro-Sud, mentre è in corso la valutazione del percorso assistenziale più appropriato.

L’esplosione rappresenta l’epilogo di una giornata complessa e drammatica, iniziata nel primo pomeriggio lungo viale Marche, sulla SS 259, sempre a Sant’Egidio alla Vibrata. Una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Neretoè intervenuta a seguito di una perdita di gas metano dalla rete di media pressione, verificatasi durante lavori di scavo per la posa della fibra ottica.

Secondo la ricostruzione, la fuga di gas si è prodotta nel corso di un intervento eseguito con tecnologia TOC – Trivellazione Orizzontale Controllata: la testa di perforazione teleguidata avrebbe danneggiato la tubazione del gas, creando una fenditura dalla quale il metano è fuoriuscito con un forte sibilo, avvertito chiaramente in tutta la zona.

Per motivi di sicurezza è stato immediatamente bloccato il traffico veicolare sulla strada di collegamento con la provincia di Ascoli Piceno ed è scattata l’evacuazione di alcune abitazioni nelle immediate vicinanze. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’azienda di distribuzione del gas, che hanno intercettato la condotta danneggiata e bloccato il flusso del metano, mentre i Carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata hanno presidiato l’area e gestito la viabilità.

Nonostante l’intervento tempestivo, in serata – poco prima delle 20 – il gas, verosimilmente infiltratosi nella rete fognaria, ha raggiunto un’abitazione situata a diverse centinaia di metri dal punto della rottura. Qui si è verificata una violenta esplosione che ha coinvolto una famiglia di origini thailandesi. Tre le persone presenti in casa, una delle quali ha riportato le ustioni più gravi ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Teramo.

Dopo l’esplosione, lo scenario operativo si è ulteriormente ampliato: sono state inviate ulteriori squadre dei vigili del fuoco dai Comandi di Teramo e Ascoli Piceno, che hanno disposto l’evacuazione di circa 70 abitazioni nell’area interessata. In collaborazione con i tecnici di Ruzzo Reti, i vigili del fuoco stanno effettuando verifiche approfondite per rilevare eventuali atmosfere esplosive all’interno dei pozzetti della rete fognaria e nei servizi igienici delle case sgomberate.

Sul luogo dell’emergenza si è recato anche il Sindaco di Sant’Egidio alla Vibrata, che ha seguito le operazioni, disposto le valutazioni di competenza e avviato l’allestimento di un centro di accoglienza temporaneo per le famiglie evacuate.

Le operazioni di controllo e messa in sicurezza proseguiranno ancora per diverse ore, mentre resta alta l’attenzione sulle condizioni dell’uomo ricoverato in Rianimazione, al centro di un episodio che ha scosso l’intera comunità.