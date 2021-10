San Valentino in Abruzzo Citeriore, centinaia di persone con gastriti, scoperto batterio nell'acqua

Circa 250 le persone colpite, scoperti 20 casi anche a Scafa.

Sembra ci sia un batterio termoresistente, il Clostridium perfringens, all'origine dei casi di infezione gastrointestinale che si sono registrati a San Valentino in Abruzzo Citeriore e nelle zone limitrofe.

E' quanto emerso dalle prime analisi per la verifica della qualità dell'acqua. A Riferirlo è il sindaco Antonio D'Angelo, che annuncia di essere stato informato telefonicamente dalla Asl di Pescara dopo l'arrivo dei primi risultati delle analisi. Intanto i casi di gastroenterite sono saliti a circa 250, considerando anche una ventina di episodi nella vicina Scafa (Pescara). Solo a San Valentino è stato interessato più del 10% della popolazione, con sintomi quali dissenteria, vomito e febbre. La Asl di Pescara ha invitato il comune ad emettere un' ordinanza di non potabilità dell’acqua per qualsiasi uso alimentare, anche previa bollitura, "in quanto sarebbero stati riscontrati valori non compatibili sui campioni prelevati (presenza di batteri coliformi e di batterio Clostridium Perfringens).

"Nelle more della verifica dell’efficacia degli interventi adottati ed ai successivi campionamenti di verifica delle regolarità dei valori, le acque di cui trattasi devono ritenersi NON IDONEE PER GLI USI POTABILI, sia come bevanda che con incorporazione negli alimenti o della loro preparazione anche previa cottura, consentendone l’uso esclusivamente per fini igienici.- chiarisce la Asl -

L’acqua può essere usata per: fare la doccia senza ingerire l’acqua ponendo massima attenzione su bambini, anziani e donne in stato di gravidanza; lavarsi le mani purché dopo vengano asciugate molto bene e pulite con gel disinfettante; lavare la biancheria purché venga asciugata bene; lavare i pavimenti; lavare piatti e stoviglie (con lavastoviglie oppure a mano con acqua calda e risciacquati con acqua fredda e amuchina) o in alternativa si consiglia di utilizzare stoviglie monouso; per lo scarico dei water."

L'acquedotto in questione è gestito direttamente dal Comune di San Valentino, che ora si sta occupando, attraverso la Protezione civile, di garantire la fornitura idrica con le autobotti.