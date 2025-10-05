Domenica 05 Ottobre 2025

Cronaca

Ruba generi alimentari e fugge a piedi: 47enne inseguita e bloccata dalla Polizia di Stato

05/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Ruba generi alimentari e fugge a piedi: 47enne inseguita e bloccata dalla Polizia di Stato

L’episodio è avvenuto nella zona Tiburtina: la donna, dopo aver preso merce da un negozio senza pagare, è stata raggiunta dagli agenti delle Volanti e denunciata per furto con destrezza.

Ha tentato di allontanarsi con alcuni generi alimentari senza pagare, ma la fuga è durata poco grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. È accaduto nella mattinata di ieri a Pescara, in zona Tiburtina, dove una 47enne è stata denunciata per furto con destrezza.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, la donna si è introdotta in un negozio fingendosi una normale cliente, ha prelevato dagli scaffali alcuni prodotti alimentari e si è diretta verso l’uscita, superando le casse senza effettuare alcun pagamento. A dare l’allarme sono stati i dipendenti dell’attività commerciale, che hanno subito richiesto l’intervento della Polizia. Una pattuglia, già presente in zona per un servizio di perlustrazione, è intervenuta immediatamente, raccogliendo la descrizione della sospettata e avviandosi sulle sue tracce. Poco dopo, la 47enne è stata individuata mentre tentava di allontanarsi a piedi. Alla vista degli agenti ha cercato di accelerare il passo, ma i poliziotti, dopo un breve inseguimento, l’hanno raggiunta e bloccata.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre per la donna è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. L’episodio si inserisce nel quadro dei costanti controlli sul territorio disposti dalla Questura di Pescara, mirati a prevenire e contrastare reati predatori e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e agli operatori commerciali.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Pescara Polizia di Stato

Potrebbero interessarti

Montesilvano, fermato con 8 chili di hashish in auto: arrestato 34enne romano

Il blitz è avvenuto in via D’Annunzio, nei pressi del Comune, dove una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, impegnata in un servizio di controllo del territorio disposto con il Comando Provinciale di Pescara, ha notato un’auto ferma con una persona a bordo in atteggiamento sospetto.

Controlli a largo raggio dei Carabinieri tra Chieti e Francavilla: sanzioni a un ristorante e segnalazioni per droga

L’operazione rientra nel piano dei servizi disposti anche per il contrasto ai fenomeni della cosiddetta “mala movida”.

Sciopero per la Palestina, in Abruzzo migliaia in piazza

Sciopero per la Palestina, in Abruzzo migliaia in piazza Manifestazioni e cortei all'Aquila, Pescara e Teramo e Lanciano

L’Aquila, controlli dei Carabinieri a Collemaggio: arrestati padre e figlio per detenzione di droga ai fini di spaccio

Nella tarda serata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio nella zona retrostante la Basilica di Collemaggio, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di L’Aquila ha fermato un giovane in atteggiamento sospetto.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb