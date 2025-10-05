Ruba generi alimentari e fugge a piedi: 47enne inseguita e bloccata dalla Polizia di Stato

L’episodio è avvenuto nella zona Tiburtina: la donna, dopo aver preso merce da un negozio senza pagare, è stata raggiunta dagli agenti delle Volanti e denunciata per furto con destrezza.

Ha tentato di allontanarsi con alcuni generi alimentari senza pagare, ma la fuga è durata poco grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. È accaduto nella mattinata di ieri a Pescara, in zona Tiburtina, dove una 47enne è stata denunciata per furto con destrezza.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, la donna si è introdotta in un negozio fingendosi una normale cliente, ha prelevato dagli scaffali alcuni prodotti alimentari e si è diretta verso l’uscita, superando le casse senza effettuare alcun pagamento. A dare l’allarme sono stati i dipendenti dell’attività commerciale, che hanno subito richiesto l’intervento della Polizia. Una pattuglia, già presente in zona per un servizio di perlustrazione, è intervenuta immediatamente, raccogliendo la descrizione della sospettata e avviandosi sulle sue tracce. Poco dopo, la 47enne è stata individuata mentre tentava di allontanarsi a piedi. Alla vista degli agenti ha cercato di accelerare il passo, ma i poliziotti, dopo un breve inseguimento, l’hanno raggiunta e bloccata.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre per la donna è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. L’episodio si inserisce nel quadro dei costanti controlli sul territorio disposti dalla Questura di Pescara, mirati a prevenire e contrastare reati predatori e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e agli operatori commerciali.