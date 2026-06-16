Roseto degli Abruzzi, pugno all'avversario durante il match: Daspo di un anno per il cestista Jacopo Borra

L’aggressione avvenuta il 22 maggio al PalaMaggetti durante la sfida playoff contro la Liofilchem Roseto. Il giocatore aveva colpito con ripetuti pugni al volto un avversario a terra dopo un contatto di gioco, causandogli lesioni guaribili in 12 giorni.

Il Questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, ha notificato un Daspo della durata di un anno a carico di Jacopo Borra, giocatore della Pallacanestro Ruvo di Puglia. Il provvedimento è scattato a seguito delle gravi condotte tenute dall'atleta lo scorso 22 maggio al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, durante gara 3 dei playout di serie A2 contro la Liofilchem Roseto.

In quell'occasione, il cestista si era reso responsabile di un'aggressione ai danni di un giocatore avversario che era caduto a terra dopo un normale contatto di gioco, colpendolo con ripetuti pugni al volto e causandogli lesioni giudicate guaribili in dodici giorni. L'episodio aveva scatenato la violenta reazione della tifoseria locale, creando forti tensioni per l'ordine pubblico, poi contenute dal personale delle forze di polizia in servizio.

Con questo provvedimento, Borra non potrà accedere per dodici mesi a nessun impianto sportivo nazionale in cui si disputino incontri di basket di tutte le categorie (dalla serie A ai dilettanti), incluse le partite amichevoli e i match della Nazionale