Roseto degli Abruzzi e Alba Adriatica, controlli dei Carabinieri: un arresto e una denuncia per guida in stato di ebbrezza

Sessantenne torna in carcere per maltrattamenti in famiglia. Ad Alba Adriatica patente ritirata a un giovane con un tasso alcolemico di 1,04 g/l

È stata una giornata di intensa attività per i Carabinieri impegnati nei controlli sul territorio di Roseto degli Abruzzi e Alba Adriatica, tra l’esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria e i servizi di prevenzione finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Nella mattinata del 1° agosto, i militari della Stazione dei Carabinieri di Roseto degli Abruzzi hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo di 60 anni, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito in attuazione di un ordine emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello dell’Aquila - Ufficio Esecuzioni Penali, a seguito della sospensione provvisoria dell’affidamento disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Pescara. La decisione dell’Autorità giudiziaria ha comportato il ripristino della detenzione in carcere per il sessantenne, condannato per episodi di maltrattamenti in famiglia risalenti al 2018 e commessi ai danni della moglie.

Dopo essere stato rintracciato, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici dell’Arma per gli adempimenti previsti. Ultimate le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Teramo, dove dovrà proseguire l’espiazione della pena residua. Parallelamente, sono proseguiti i servizi di prevenzione e controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione alle condotte di guida maggiormente pericolose per l’incolumità degli utenti della strada.

Ad Alba Adriatica, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno sottoposto a controllo un giovane conducente che, al termine dell’accertamento etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,04 grammi per litro, superiore al limite consentito dalla legge. Nei suoi confronti è scattato il ritiro immediato della patente di guida, mentre l’autovettura è stata affidata a una persona idonea. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato deferito all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Le operazioni confermano il costante impegno dei Carabinieri sul territorio, sia nell’assicurare la puntuale esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, sia nell’attività di prevenzione e contrasto dei comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza delle persone. Un’attenzione particolare viene riservata anche alla tutela delle vittime di violenza domestica e alla sicurezza della circolazione stradale.