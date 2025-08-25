Roseto degli Abruzzi, 27enne trovato morto in casa: indossava una maschera antigas davanti al computer

Disposta l’autopsia per chiarire le cause. Tra le ipotesi anche una pericolosa sfida social

Roseto degli Abruzzi: Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte del giovane di 27 anni trovato senza vita nella sua abitazione di Roseto nella tarda serata di ieri. La scoperta è stata fatta dai genitori intorno alle 22.30: il ragazzo era seduto davanti al computer, con una maschera antigas che gli copriva il volto.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. I tentativi di rianimazione sono stati inutili.

Nell’appartamento sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Giulianova, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Al momento nessuna pista viene esclusa: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella di una challenge, una pericolosa sfida social che potrebbe aver avuto un ruolo nella tragedia.

Una tragedia che ha scosso fortemente la città. Il 27enne, descritto da chi lo conosceva come un ragazzo riservato. Le prossime ore saranno decisive per fare chiarezza: solo l’esame autoptico potrà chiarire le reali circostanze del decesso.