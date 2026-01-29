Giovedì 29 Gennaio 2026

Rischio idrogeologico: vertice a Chieti con la Commissione parlamentare d’inchiesta

29/01/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Al centro del vertice, l’analisi dei gravi smottamenti che interessano il quartiere di Santa Maria a Chieti e la zona di Piane di Bucchianico, con oltre 150 fabbricati coinvolti e circa 200 persone evacuate, pari a 81 nuclei familiari.

Il presidente della Regione e Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, Marco Marsilio, questa mattina, ha partecipato ad un incontro nella sede della Prefettura di Chieti con la Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico, presieduta dall’on. Pino Bicchielli , presente ancheil vicepresidente Luciano D’Alfonso, che sarà il referente per l’Abruzzo.

Dopo il sopralluogo nell’area dissestata di Bucchianico, la Commissione ha effettuato una visita in via Don Minzoni, dove i commissari hanno potuto constatare direttamente gli effetti del dissesto nella zona più colpita della città, interessata dall’interdizione di diversi condomini e scuole e dalla demolizione degli edifici più pericolosi. Successivamente i lavori sono proseguiti in Prefettura, dove i commissari sono stati accolti dalla prefetta Armida D’Agostino negli uffici del palazzo del governo, che ha ospitato le attività della Commissione.

“Ho illustrato le difficoltà che si incontrano nella gestione delle emergenze, non solo economiche, ma anche normative, burocratiche e di personale – ha dichiarato Marsilio – Stiamo procedendo con la costituzione della cabina di regia e con il confronto con cittadini e amministrazioni locali, per offrire rapidamente soluzioni abitative e gestire l’emergenza. L’80% dei rimborsi rimarrà garantito per la prima casa. In ogni caso, ascoltiamo la voce di comitati e cittadini per valutare eventuali margini di manovra, sempre nel rispetto della normativa vigente”.

Al termine dei lavori, il presidente Marsilio, in qualità di Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, affiancato dal Direttore generale della Regione, Vincenzo Rivera, ha incontro i comitati dei cittadini di Chieti interessati dal problema del dissesto idrogeologico, per ascoltare direttamente le esigenze e le proposte della comunità locale.

