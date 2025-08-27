Mercoledì 27 Agosto 2025

Cronaca

Rinvenuti resti di un orso nei pressi di Cocullo

27/08/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Rinvenuti resti di un orso nei pressi di Cocullo

La scoperta segnalata da un escursionista: avviati accertamenti per risalire all’identità e alle cause della morte

COCULLO – Questa mattina, nei pressi dell’Olmo di Bobbi, in territorio comunale di Cocullo ma al di fuori dei confini del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dell’Area Contigua, sono stati rinvenuti i resti di un orso. La segnalazione è partita da un escursionista che ha immediatamente allertato i Carabinieri Forestali.

Sul posto sono intervenuti il veterinario del Parco, i medici della Asl di Sulmona, i Guardiaparco e il nucleo dei Carabinieri Forestali di Scanno. Dai primi rilievi risulta difficile, se non impossibile, stabilire la data e le cause della morte, data la scarsità dei resti rinvenuti.

Il materiale è stato posto sotto sequestro penale dai Carabinieri Forestali, che hanno redatto notizia di reato contro ignoti. Successivamente è stato trasferito all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Avezzano, dove verranno effettuati accertamenti di laboratorio, anche di tipo genetico, per acquisire ulteriori elementi utili all’identificazione e alla comprensione delle circostanze del decesso.

Nel pomeriggio si è tenuta una perlustrazione dell’area da parte del Nucleo Cinofilo Antiveleno del Parco, allo scopo di verificare la presenza di eventuali sostanze tossiche o altri indizi riconducibili alla vicenda.

Le autorità competenti hanno assicurato che eventuali sviluppi delle indagini saranno resi noti appena disponibili.

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Olio d’Abruzzo, cala la produzione ma crescono valore e qualità: CIA: fiducia per la nuova annata

Confermata la centralità della regione nello scenario nazionale: qualità alta, prezzi record e l’IGP “Olio d’Abruzzo” in arrivo

Chieti, dopo l'incidente di Domenica Don Panfilo operato per una doppia frattura

A rendere note le condizioni del religioso è stato il sindaco Diego Ferrara

Pescara, tenta furto sulla spiaggia, bloccato dalla Polizia

Giovane sorpreso a rubare una borsa in spiaggia, bloccato dalla Polizia di Stato dopo un breve inseguimento

Manoppello, tenta di uccidere la moglie con il gas: 75enne arrestato in flagranza

Dramma sfiorato nella notte: la donna si salva grazie all’odore avvertito nella stanza. Decisivo l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb