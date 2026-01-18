Rigopiano, il sacrificio che non si dimentica, La Croce Rossa ricorda il volontario Gabriele D'Angelo

La croce Rossa ricorda il volontario 33enne di Penne, cameriere dell'Hotel, travolto dalla valanga il 18 Gennaio 2017. tragedia in cui persero la vita altre 28 persone.

Nel nono anniversario della tragedia di Rigopiano, la Croce Rossa Italiana affida il proprio ricordo alle parole del presidente Rosario Valastro, che rievoca la figura di Gabriele D’Angelo, 33 anni di Penne, giovane volontario CRI, morto sotto la valanga che il 18 gennaio 2017 travolse l’hotel di Farindola, causando 29 vittime.

“Gabriele era uno dei nostri. Un giovane volontario con valori chiari, profondamente radicati nei Princìpi della Croce Rossa”, ricorda Valastro. “Una tragedia lo ha strappato alla sua famiglia, ai suoi amici, alle sue passioni. Ma anche davanti a una catastrofe, ha tentato fino all’ultimo secondo di aiutare gli altri”.

Un ricordo che va oltre il tempo e che resta vivo negli occhi e nelle parole di chi lo ha conosciuto: i genitori, il fratello, la sua compagna di allora, le volontarie e i volontari che con lui avevano condiviso il cammino nella Croce Rossa. “In tutti loro – sottolinea Valastro – è ancora vivo il dolore per la perdita di un ragazzo che incarnava fino in fondo lo spirito dell’Associazione”.

Furono circa 200 le volontarie e i volontari della Croce Rossa Italiana impegnati nell’emergenza Rigopiano. Un intervento complesso, durissimo, segnato anche dal lutto interno per la morte di uno dei propri ragazzi. “Seppur scossi profondamente dalla perdita di Gabriele – spiega il presidente CRI – non smisero neppure per un attimo di assistere la popolazione, mettere in salvo persone in pericolo, garantire cura e supporto a chi era rimasto isolato”.

Un impegno portato avanti con senso del dovere, responsabilità e spirito di servizio, anche nel dolore più grande. Rigopiano resta una ferita aperta, ma anche il simbolo di cosa significhi essere volontari: “Aiutare, dare conforto, donarsi al prossimo, soprattutto nei momenti più difficili”, conclude Valastro. Alle famiglie delle vittime della tragedia e ai cari di Gabriele D’Angelo, la Croce Rossa Italiana rinnova il proprio abbraccio e la propria vicinanza. Un ricordo che non si spegne e che continua a vivere attraverso l’esempio di chi ha scelto, fino all’ultimo, di stare dalla parte degli altri.

Miriana Lanetta