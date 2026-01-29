Chieti, rientro dalle missioni internazionali: il saluto del Generale Gianluca Feroce ai Carabinieri d’Abruzzo

Alla Caserma “Infelisi” di Chieti il riconoscimento ai Maggiori Danilo Ferella e Carlo Colantoni e al Brigadiere Maurizio Di Vincenzo, reduci da impegnativi teatri operativi NATO

Un saluto sobrio, istituzionale, ma carico di significato. Alla Caserma “Infelisi” di Chieti, sede del Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, è stato celebrato il rientro da missioni internazionali di tre qualificati militari dell’Arma in forza a reparti territoriali abruzzesi.

A dare loro il bentornato è stato il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, che ha voluto incontrare personalmente il Maggiore Danilo Ferella, Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Teramo, il Maggiore Carlo Colantoni, Comandante della Compagnia Carabinieri di Popoli, e il Brigadiere Maurizio Di Vincenzo, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Penne.

Un momento semplice, lontano dalle cerimonie formali, ma denso di valore simbolico: una stretta di mano e un ringraziamento diretto per l’elevato profilo professionale dimostrato nei delicati scenari internazionali in cui i tre Carabinieri sono stati impiegati, spesso lontano dagli affetti e dai rispettivi reparti di appartenenza. Le missioni, diverse per contesto operativo ma accomunate dal quadro giuridico di riferimento dell’Alleanza Atlantica, hanno visto l’impiego dei militari in teatri strategici per la sicurezza internazionale.

Il Maggiore Danilo Ferella ha operato per diversi mesi a Baghdad nell’ambito della NATO Mission in Iraq (NMI), contribuendo alle attività di addestramento, consulenza e supporto alle Forze di sicurezza irachene. In particolare, l’Ufficiale ha fornito assistenza ai vertici dei reparti di polizia impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata, al contrabbando e al terrorismo, rafforzando capacità operative fondamentali per la stabilizzazione dell’area.

Il Maggiore Carlo Colantoni ha invece assolto il proprio incarico nei Balcani, inquadrato nel Reggimento MSU (Multinational Specialized Unit) a leadership Carabinieri, schierato a Pristina nell’ambito della missione NATO-KFOR (Kosovo Force). La MSU rappresenta un assetto altamente specializzato, deputato al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla raccolta informativa e allo sviluppo di progetti CIMIC, di cooperazione civile-militare, in un contesto ancora sensibile sotto il profilo politico e sociale.

Il Brigadiere Maurizio Di Vincenzo è stato impiegato nel settore della Polizia Militare all’interno del Battlegroup multinazionale a guida italiana, dislocato in Bulgaria in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Un contributo che ha rafforzato il ruolo del Paese come pilastro strategico del fianco sud-orientale della NATO, in una fase storica di particolare complessità per gli equilibri europei.

Le attività formative, addestrative e di consulenza svolte dai tre Carabinieri della Legione “Abruzzo e Molise” si sono distinte per concretezza ed efficacia, concentrandosi sulle tecniche operative più avanzate, sulle procedure di sicurezza in contesti ad alto rischio e sulla gestione di interventi in scenari complessi e multiformi. Ogni competenza trasmessa ha rappresentato un tassello importante nel rafforzamento della sicurezza e della sovranità di Paesi chiave del Medio Oriente e dei Balcani.

Il rientro in Abruzzo chiude un intenso ciclo professionale e umano, ma ne apre immediatamente un altro: quello della valorizzazione e del trasferimento delle esperienze maturate nei contesti multinazionali. Un patrimonio di conoscenze e best practice che tornerà a beneficio dei reparti di provenienza e dell’intera comunità dell’Arma dei Carabinieri in Abruzzo.

M.L.