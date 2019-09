Rientra in Italia dopo espulsione, i Carabinieri di Vasto lo arrestano

05/09/2019 - Redazione AbruzzoinVideo

Ieri mattina i militari della Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vasto, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato: K. F., albanese, classe ‘78, in passato residente a Vasto e con numerosi precedenti alle spalle.