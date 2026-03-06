Riaperto a Chieti il tratto della Strada Provinciale 209 interessato da una frana

La provincia di Chieti annuncia anche che è in corso un altro intervento da 400mila euro per lavori di messa in sicurezza della viabilità

Sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria sulla SP 209 – raccordo con la via Tiburtina, che si sviluppa nel territorio del Comune di Chieti per una lunghezza complessiva di circa 4.3 Km a partire dall’incrocio con viale Maiella fino all’incrocio con via Riccio.

Nel marzo del 2025 il versante di valle dell’arteria era stato interessato da uno smottamento che ha comportato il danneggiamento della sede stradale al km 0+150 per un’estensione di circa 20 metri. La soluzione progettuale individuata – del costo di 85.000 euro – ha visto la realizzazione di un muro su pali di fondazione con drenaggio a tergo del muro, la riquotatura della barriera stradale e il ripristino della pavimentazione. I lavori sono terminati questa mattina e la strada è stata subito riaperta. Sulla stessa infrastruttura è in corso di esecuzione un altro intervento del valore di 321.894,62 euro.

Questi interventi sono necessari al fine della messa in sicurezza di alcuni tratti:

1. intervento al Km 4+290: messa in sicurezza dello svincolo con la strada comunale via Riccio mediante allargamento della sede stradale, previa realizzazione di muro di contenimento in cemento armato con lunghezza complessiva pari a 17 metri. Tale intervento è necessario al fine di garantire l’allargamento e la messa in sicurezza dell’intersezione della strada provinciale con via Riccio. In corrispondenza dell’allargamento di progetto sarà necessaria la realizzazione di un nuovo manto stradale.

2. intervento al Km 1+530: messa in sicurezza del paramento murario esistente mediante demolizione e ricostruzione di muro di contenimento in cemento armato di altezza variabile e lunghezza pari a circa 20 metri; l’opera dovrà garantire il contenimento della scarpata esistente e il corretto deflusso delle acque mediante un sistema di drenaggio da realizzarsi a tergo del muro.

3. intervento al Km 1+660: realizzazione di nuovo paramento murario in cemento armato in continuità con il muro esistente di lunghezza pari a circa 13,5 m; l’opera mira a garantire il contenimento della scarpata esistente e un adeguato deflusso delle acque. È inoltre previsto il rifacimento della cunetta esistente e la posa in opera di un tubo per lo smaltimento delle acque piovane.

4. intervento dal Km 2+065 al Km 3+065: messa in sicurezza della pavimentazione stradale mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo binder previa pulizia di alcuni tratti di cigli stradali e fresatura delle parti maggiormente ammalorate.

5. intervento di rimozione e nuova installazione di barriere stradali e riquotatura delle barriere esistenti in diversi tratti stradali.

“E’ un’importante risposta alla cittadinanza – commenta il consigliere Silvia Di Pasquale – che da tempo attendeva il ripristino di un’arteria fondamentale per la circolazione. Ringrazio gli uffici e il settore che hanno avviato celermente le pratiche per eseguire i lavori una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie. Per quanto riguarda l’altro intervento, stiamo portando avanti una sinergia pubblico-privato di cui mi sono fatta promotrice e della quale sono orgogliosa”.