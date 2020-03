Recuperata sulla A14 dalla Polizia stradale di Vasto auto rubata ad Ancona

Alla guida del mezzo rubato un uomo di Cerignola che è stato arrestato

La notte scorsa gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud, coordinati dal Vice Ispettore Luca DI Paolo , hanno recuperato sull'autostrada A14 nei pressi del casello di Val Di Sangro , direzione Sud, un autovettura Citroen C3 rubata nella notte ad Ancona. Verso le 4:00 gli agenti hanno notato transitare all’altezza del casello di Lanciano un’autovettura di nuova immatricolazione che procedeva a velocità sostenuta verso Sud. Insospettiti, si sono messi all’inseguimento del mezzo ed anche con l’ausilio dei sistemi di rilevamento targhe, hanno immediatamente capito che si trattava di un mezzo rubato. Sono stati allertati anche gli uomini della squadra di Polizia Giudiziaria della Sottosezione di Vasto Sud e poco dopo gli Agenti sono riusciti a fermare il veicolo rubato e a bloccare il conducente. L' uomo di 30 anni residente a Cerignola(FG) è stato posto in stato di arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lanciano, che ha disposto il giudizio in “direttissima” a suo carico. Come disposto dal Dirigente Provinciale della Polizia Stradale, Vice Questore Aggiunto Fabio Polichetti, continuano senza sosta i controlli della Polizia Stradale di Vasto Sud nell’ azione contrasto ai furti nazionali ed internazionali di veicoli che, transitando in A/14, hanno come destinazione finale i mercati della vicina Puglia.