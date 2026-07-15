Rapina in pieno centro a Pescara: 28enne fermato dalla Polizia dopo le indagini lampo

Avrebbe minacciato un giovane e gli avrebbe sottratto denaro dallo zaino. Decisive le immagini della videosorveglianza e il successivo rintraccio nei pressi della stazione di Porta Nuova

Un intervento rapido della Polizia di Stato ha portato al fermo di un giovane di 28 anni, residente in provincia di Pescara, ritenuto gravemente indiziato di una rapina avvenuta nei giorni scorsi nel centro cittadino. Il provvedimento è scattato nell'ambito dei servizi di controllo del territorio potenziati dalla Questura in vista della stagione estiva, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il fatto sarebbe avvenuto durante lo scorso fine settimana, quando un giovane 28enne sarebbe stato avvicinato in pieno centro da un individuo che, con una mossa improvvisa, dopo averlo minacciato, gli avrebbe sottratto del denaro custodito nello zaino. Prima di allontanarsi, il presunto aggressore avrebbe intimato alla vittima di non rivolgersi alle forze dell'ordine. Nonostante il momento di paura, il giovane poco dopo ha deciso comunque di segnalare l'accaduto alla Sala Operativa della Questura, fornendo una prima descrizione dell'autore.

Gli agenti delle Volanti hanno immediatamente avviato gli accertamenti, acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La visione dei filmati ha permesso agli investigatori di ricostruire la dinamica dell'episodio e raccogliere elementi utili all'identificazione del presunto responsabile. Il giorno successivo, durante un altro servizio di controllo, gli stessi poliziotti hanno notato nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova un giovane che corrispondeva alle descrizioni raccolte. Dopo gli accertamenti effettuati e sulla base degli elementi acquisiti, gli agenti hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti del 28enne per il reato di rapina. Il giovane è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Pescara, dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria.