Pulmino con turisti britannici si ribalta tra Lanciano e San Vito Chietino: otto feriti, due gravi

L'incidente sulla SP 84 San Vito Lanciano, coinvolta anche un’auto. Il mezzo finisce sui binari dismessi. Sul posto ambulanze, elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri.

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 maggio, intorno alle 15, lungo la strada provinciale 84 Lanciano–San Vito, nei pressi del casello autostradale dell’A14 e del passaggio a livello dismesso.

Un furgone Fiat Scudo, adibito a trasporto passeggeri, si è ribaltato finendo la sua corsa sui vecchi binari ferroviari, dopo un violento scontro con un’auto che proveniva da San Vito Chietino. A bordo del mezzo, a nove posti, viaggiavano otto persone: alcuni bambini e adulti britannici di etnia indiana, probabilmente di ritorno da una gita allo Zoo Safari di Rocca San Giovanni che si trova poco distante, in contrada Scalzino. Il furgone era diretto verso San Vito Chietino quando, secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore. Il veicolo ha invaso l’opposta corsia di marcia e si è scontrato con una BMW guidata da una donna, per poi ribaltarsi rovinosamente sui binari.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenute tre ambulanze, l’elicottero del 118, i vigili del fuoco di Lanciano e i carabinieri della Compagnia di Ortona. Otto i feriti trasportati in ospedale: cinque turisti e la donna alla guida dell’auto sono stati accompagnati con mezzi di terra nei nosocomi della zona, mentre due passeggeri stranieri, un uomo e una donna, sono stati elitrasportati all’ospedale di Pescara in codice rosso. Il traffico lungo la SP 84 è stato temporaneamente deviato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

notizia in aggiornamento