È stato registrato il primo caso di coronavirus nel Comune di Paglieta. Le parole del Sindaco Ernesto Graziani.

Di seguito, il comunicato del Sindaco, Ernesto Graziani.

"Cari concittadini, Vi scrivo per comunicarvi che in data odierna sono stato informato dalle Autorità Sanitarie del primo caso di un cittadino di Paglieta risultato positivo al test del COVID19. In ottemperanza alla normativa sulla privacy, non verranno divulgati i suoi dati personali. Le Autorità Sanitarie hanno predisposto tutte le misure necessarie ed attivato tutti i protocolli previsti, con il ricovero della persona presso idonea struttura e l'attivazione delle misure necessarie per la ricerca dei "contatti diretti". In qualità di Sindaco ho il dovere istituzionale di fornire notizie ufficiali, soprattutto in un momento dove occorre lucidità e fermezza sia nelle comunicazioni, evitando inutili allarmismi, sia nella gestione dei casi, seguendo rigidamente i protocolli e le procedure previste. Proprio per questo, rinnovo l'invito a rispettare le regole imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle Autorità Sanitarie competenti: le misure di contenimento del Covid19, così come definite nei decreti del Presidente del Consiglio, possono avere efficacia e portare ai risultati sperati, cioè l'arresto del contagio di massa, solo se sono attuate per tutto il periodo previsto. Vi esorto, pertanto, a limitare le vostre uscite esclusivamente per motivi di lavoro, situazioni di necessità inderogabili e per motivi di salute".