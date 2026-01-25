Prevenzione delle dipendenze, l'associazione Altri Orizzonti guida il progetto educativo nelle scuole di Lanciano e Paglieta

Da nicotina e alcol fino alle droghe della festa e dello stupro: a Lanciano e Paglieta un percorso formativo che mette al centro i ragazzi, le loro domande e la prevenzione-promosso dall’Associazione Altri Orizzonti con l’Osservatorio romano sulle dipendenze.

Un viaggio dentro le dipendenze, senza moralismi e senza scorciatoie, ma con dati, confronto e consapevolezza. È quello che hanno compiuto alcune classi dell’Istituto “De Titta-Fermi” di Lanciano e le terze delle scuole medie di Paglieta e Mazzini di Lanciano, protagoniste di un progetto formativo dedicato ad alcol, droghe e nicotina, nato dalla collaborazione tra l’Associazione Altri Orizzonti di Lanciano e l’Osservatorio romano sulle dipendenze.

Un percorso articolato in quattro lezioni, guidate dalle psicologhe romane Beatrice Vervelacis e Silvia Quaranta, che ha portato gli studenti ad approfondire gli effetti delle sostanze più diffuse tra i giovani: dalla sigaretta tradizionale ed elettronica, fino all’alcol, alla cocaina, alla cannabis e alla GHB, tristemente nota come “droga dello stupro”. Il momento conclusivo del progetto si è svolto nella sala “Benito Lanci” della Casa di Conversazione, dove a raccontare i risultati non sono stati solo esperti e docenti, ma soprattutto i ragazzi, veri protagonisti dell’iniziativa. Con ricerche, slide e interventi diretti hanno restituito alla platea il senso di un lavoro che li ha coinvolti in prima persona.

Per Altri Orizzonti si tratta di una collaborazione che conferma una direzione precisa. «Siamo davvero orgogliosi di aver contribuito a un progetto valido ed efficace – ha sottolineato la presidente Dina Nasuti –. Questa collaborazione premia il lavoro fatto in questi anni: siamo l’unica associazione in Abruzzo a lavorare con una struttura qualificata come quella romana. Per noi è un riconoscimento e uno stimolo ad andare avanti, con l’entusiasmo e la determinazione che ci hanno permesso di superare anche gli ostacoli più duri».

Nel dettaglio, gli studenti della I A del Liceo delle Scienze Umane hanno affrontato una dipendenza spesso sottovalutata: quella da sigaretta elettronica, evidenziando i rischi legati alla nicotina sintetica. A introdurre e chiarire gli aspetti scientifici è stato il dottor Alessandro Vento, responsabile dell’Osservatorio sulle dipendenze, che ha più volte richiamato i ragazzi a un concetto semplice ma decisivo: «Non lasciatevi condizionare, pensate con la vostra testa».

La II A ha presentato una ricerca sugli effetti e sull’abuso di alcol, mentre la II B si è concentrata su cocaina e GHB. Proprio su quest’ultima, il dottor Vento ha fornito dati allarmanti: la sostanza non lascia tracce se non nelle primissime ore dall’assunzione, rendendo estremamente difficile dimostrare una violenza subita. «In discoteca non lasciate mai il bicchiere incustodito, fate attenzione», ha ammonito. Con gli studenti della I B si è parlato infine di cannabis, spesso percepita come innocua, ma in realtà sempre più trattata chimicamente per aumentare la dipendenza. Un messaggio chiaro ha attraversato l’intero percorso: conoscere è il primo passo per scegliere consapevolmente.

Un concetto ribadito anche dalla professoressa Rosanna Di Prinzio: «Informare è fondamentale. I ragazzi hanno bisogno di sapere e approfondire queste tematiche è stato davvero costruttivo. Mi auguro che questo sia l’inizio di un percorso che continui nel tempo».

Il sindaco Graziani a sinsitra con il dottor Vento

Apprezzamenti sono arrivati anche dai sindaci di Lanciano Filippo Paolini e di Paglieta Ernesto Graziani, a conferma del valore educativo e sociale dell’iniziativa.

Il sindaco Paolini a sinistra con alla destra il dottor Vento

«I ragazzi hanno mostrato grande attenzione e partecipazione – ha evidenziato la psicologa Beatrice Vervelacis –. Abbiamo spiegato cosa significa dipendenza patologica, quali sono i meccanismi che la generano e i segnali da riconoscere. Le domande sono state tante e profonde».

L’Osservatorio sulle dipendenze, nato a Roma nel 2022 su iniziativa del dottor Vento e con il patrocinio dei medici della Capitale, ha avviato dal 2024 collaborazioni anche fuori regione. In Abruzzo, il partner è Altri Orizzonti di Lanciano. «Spero che questa collaborazione prosegua con nuovi progetti significativi», ha concluso Vento. Un auspicio condiviso. Perché prevenire, oggi, significa soprattutto dare ai ragazzi strumenti, parole e consapevolezza. E lasciare a loro, finalmente, la possibilità di scegliere.

M.L.