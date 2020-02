Prende una bicicletta dalla vetrina di un negozio,denunciato dai carabinieri un uomo di Francavilla

L'uomo è stato inchiodato dalle telecamere di sorveglianza

Si era probabilmente stufato di aspettare che il negozio al quale aveva dato in conto-vendita la propria bicicletta gli procurasse la somma che aveva chiesto e per questo un giorno, approfittando di un momento di disattenzione dei proprietari, ne aveva “presa” una dalla vetrina, quasi a garanzia del proprio credito. Non aveva fatto i conti con le telecamere di sicurezza interne ed esterne di cui era dotato il negozio, che lo hanno ripreso mentre effettuava l’operazione e si allontanava tranquillamente in sella alla nuova bici. I proprietari avevano fatto poi un tentativo di riavere il maltolto, ricevendo per tutta risposta “se non mi date i 2500 euro del conto vendita della mia bici non riporto proprio nulla”, accompagnata da insulti. A quel punto è scattata la denuncia ai Carabinieri di Sambuceto corredata dalle immagini del furto, seppur sfocate e riprese in lontananza. Per questo i militari hanno chiesto alla Procura della Repubblica una perquisizione domiciliare nei confronti del presunto ladro, eseguita questa mattina a casa del 54enne di Francavilla al mare riconosciuto dalle immagini di videosorveglianza: la bici, dal valore di 4.200 €, era nel suo garage. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per furto aggravato ed estorsione.