Lunedì 23 Marzo 2026

Cronaca

Pratola Peligna, identificati gli occupanti del furgone: erano due operai

23/03/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Pratola Peligna, identificati gli occupanti del furgone: erano due operai

Dopo l’allarme per un presunto adescamento, versioni contrastanti e nessuna denuncia: il clima torna sereno in paese

Sono stati individuati i due uomini a bordo del furgone bianco che sabato scorso aveva suscitato forte preoccupazione a Pratola Peligna, dopo la segnalazione di un presunto tentativo di adescamento ai danni di un 13enne.

Si tratta di due operai, di origine nordafricana, residenti in paese e impiegati in una ditta locale. Convocati dai carabinieri della compagnia di Sulmona, guidati dal maggiore Toni Di Giosia, hanno respinto ogni accusa, dichiarando di non aver avuto alcun contatto con il ragazzo.

Diversa la versione del padre del minore, che parla di un’offerta insistente di un passaggio in auto, pur senza aver formalizzato una denuncia. Una divergenza che, allo stato attuale, non ha portato all’apertura di un procedimento penale.

Gli accertamenti, supportati anche dalle immagini di videosorveglianza della zona, hanno comunque consentito di chiarire la presenza del mezzo, rintracciato nei pressi di un cantiere.

L’episodio, rilanciato anche sui social dalla sindaca Antonella Di Nino, aveva generato apprensione tra i cittadini. Alla luce degli sviluppi, però, gli investigatori non escludono che possa essersi trattato di un fraintendimento.

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