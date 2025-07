Pornografia minorile e violenza sessuale su bimbo di 10 anni, arrestati dai Carabinieri di Francavilla al mare due 17enni e un 18enne

I tre ragazzi di Montesilvano avrebbero diffuso video a sfondo sessuale di una ragazza che li ha successivamente denunciati e nel corso delle indagini è emersa la violenza sessuale commessa dai tre nei confronti di un bimbo.

I Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare, in esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, hanno tratto in arresto due diciassettenni ed un diciottenne di Montesilvano, per i reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale aggravata su un minore di appena 10 anni.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da idonea richiesta di misura cautelare avanzata dall’A.G della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, a seguito dell’indagine svolta dai militari in relazione ad una denuncia\querela presentata da una minorenne del luogo nell’anno 2024, per la diffusione illecita di un video a sfondo sessuale.

L’episodio si sarebbe verificato ad insaputa della ragazza che solo successivamente ha appreso della presenza di un suo video in alcune chat di amici. Gli accertamenti eseguiti dai Militari dell'Arma sugli indagati, attrverso anche l’analisi dei telefoni cellulari, ha permesso di raccogliere numerosi elementi probatori nell’ambito degli specifici reati contestati, facendo anche emergere una pregressa violenza sessuale commessa nei confronti di altro minore.

Le investigazioni svolte, dunque, hanno fatto luce su gravi episodi riconducibili al mondo giovanile verso cui i Carabinieri pongono particolare attenzione soprattutto in termini preventivi, con la realizzazione di incontri finalizzati ad accrescere la consapevolezza del concetto di legalità. Gli arrestati, al termine delle incombenze, venivano tradotti presso il carcere per minori di Roma a disposizione dell’A.G procedente.