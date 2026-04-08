Polizia stradale di Lanciano in lutto, si è spento il comandante Renato Menna

Dolore e sgomento per la scomparsa di un uomo, un servitore dello Stato, insignito nel 2017 del titolo di cavaliere al merito della Repubblica Italiana, che viene ricordato con stima e affetto.

Lanciano dice addio a Renato Menna, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana ed ex comandante della Polizia Stradale, figura di riferimento per intere generazioni di colleghi e per la comunità. Si è spento dopo aver affrontato con dignità una malattia, lasciando un vuoto profondo non solo tra i familiari, ma anche tra quanti hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

Nel corso della sua lunga carriera in Polizia, Menna ha rappresentato un punto fermo: professionalità, rigore e senso dello Stato sono stati i tratti distintivi di un percorso costruito giorno dopo giorno, con discrezione e grande responsabilità. Sempre in prima linea per la sicurezza dei cittadini, ha indossato l’uniforme con orgoglio, interpretando il ruolo non solo come lavoro, ma come autentica missione.

A colpire, oltre alle indiscusse capacità professionali, erano soprattutto le sue qualità umane. Uomo equilibrato, disponibile e leale, ha saputo conquistare la stima unanime dei colleghi, diventando per molti un punto di riferimento, un esempio concreto di correttezza e spirito di servizio.

Il suo ricordo resta legato anche al profondo legame con il territorio e con le sue radici, che non ha mai dimenticato. Un uomo capace di mantenere vivi rapporti autentici, fatto di amicizie sincere e valori condivisi.

I funerali si terranno venerdì 10 aprile alle ore 10.30 nella Cattedrale Madonna del Ponte a Lanciano.

M.L.

Ai familiari tutti le condoglianze del direttore di Abruzxoinvideo.tv Miriana Lanetta