Polizia di Stato di L’Aquila: 25 interventi di soccorso nei comprensori sciistici di Roccaraso

Impegnato anche l’elicottero del 118. Intensificati i controlli sul casco obbligatorio: elevate 10 sanzioni

La stazione sciistica di Roccaraso-Aremogna, unica aperta in Abruzzo nel weekend dell’Immacolata, ha registrato numeri da record, superando le 25 mila presenze. Determinante la presenza sulle piste di sei unità operative della Questura dell’Aquila, impegnate nei controlli e nel soccorso degli sciatori.



Già dall’apertura al pubblico, avvenuta mercoledì 3 dicembre, la Polizia di Stato ha verificato l’adeguamento dell’impianto alle nuove norme di sicurezza: installazione di reti protettive, aggiornamento della cartellonistica e collocazione di pannelli luminosi informativi presso biglietterie e imbarchi degli impianti.



Nel fine settimana festivo i controlli sono stati intensificati, con particolare attenzione all’obbligo del casco, alle assicurazioni e alla corretta condotta in pista. Dieci le sanzioni amministrative elevate.



Circa 25 gli interventi di soccorso effettuati dal personale di Polizia; in un caso è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118 dell’Aquila. Alla luce delle nuove misure stabilite dal decreto legislativo 40 del 28 febbraio 2021 sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, gli operatori della Polizia di Stato proseguiranno le attività di vigilanza e prevenzione nei comprensori sciistici di competenza.